В акватории Ялтинских портов и вдоль набережной вводится запрет на рыбалку

В акватории Ялтинских портов запрещен вылов рыбы в период с 1 ноября по 28 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 ноября по 28 февраля в отдельных районах акватории Черного моря вводится запрет на вылов рыбы.

Как пишет Крымская газета, на указанный период времени запрещается добыча любых водных биоресурсов в акватории Ялтинского грузового и пассажирского портов и вдоль центральной набережной на расстоянии от берега менее 100 метров.

Целью ограничений является приумножение популяции водных биологических ресурсов в Черном море.

Ранее сообщалось, что на пруду в симферопольском парке имени Гагарина запретили ловить рыбу. Теперь рядом можно увидеть соответствующие таблички. Экосистему водоема решили улучшить.

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