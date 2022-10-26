Ремонт «шахматного» фонтана в Симферополе планируют завершить до конца ноября

Фото: администрация Симферополя

В Екатерининском саду столицы Крыма продолжается ремонт «шахматного» фонтана (каскадного фонтана на прудах). О ходе работ рассказал представитель подрядчика Сергей Павленко.

– На данный момент практически все подпорные стены отремонтированы. Уже начали облицовывать стены новой гранитной плитой, приступаем к подключению инженерных сетей. В дальнейшем будем делать архитектурную подсветку, – приводит его слова пресс-служба администрации Симферополя.

Фото: администрация Симферополя

Завершить работы планируют до конца ноября. Средства на ремонт фонтана – порядка 13 миллионов рублей – выделены из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства столицы с Советом министров Республики Крым.

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