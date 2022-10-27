В Ялте запретили ловить рыбу на набережной с 1 ноября 2022

С 1 ноября нельзя рыбачить на набережной Ялты.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Южном берегу Крыма, а именно в городе Ялта, через несколько дней нельзя будет рыбачить на берегу.
- С 1 ноября в акватории ялтинского порта и вдоль набережной вводят запрет на ловлю рыбы, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
Такое решение принято из-за приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна».
В официальном документе черным по белому написано:
- С 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акваториях Ялтинского пассажирского, грузового порта и вдоль всей центральной набережной г. Ялты на расстоянии от берега менее 100 м.
Поэтому заядлым рыбакам, которые не хотят нарваться на неприятности, придеться выходить в море на катерах или шлюпках, чтобы всласть поудить барабульку, пеленгас, кефаль или ставридку.
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