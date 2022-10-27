Вынесен приговор экс-заместителю председателя Совета министров Республики Крым - Следком

Виталий Нахлупин. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России дал официальный комментарий относительно приговора бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину и его сообщнику Валентину Дукорскому.

- Нахлупину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа 16 млн рублей, Дукорский также приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 16 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что Нахлупин через Дукорского и Ярослава Сливку в 2017-2018 годах организовал получение взятки в размере 16 миллионов рублей. Сливка пошел на сотрудничество со следствием, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Его приговорили к условному лишению свободы.

Зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан силовиками в Москве в октябре 2018 года. Параллельно в Госкомитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго» правоохранители изымали документы. Позже стало известно, что Нахлупин и бывший и.о. заместителя министра транспорта республики Валентин Дукорский обвиняются в получении взятки в крупном размере.

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