В Симферополе проведут мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи

Бесплатную юридическую помощь крымчанам предоставит Минюст Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство юстиции Крыма окажет жителям полуострова бесплатную юридическую помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Категории граждан, обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи, установлены статьей 12 Закона от 01.09.2014 № 59-ЗРК, - говорится в сообщении.

Для получения такой помощи граждане (или их законные представители), должны представить документы, перечень которых можно узнать здесь.

Консультацию при возникновении вопросов можно получить по телефону: (0652) 52-88-45.

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