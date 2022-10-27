Рыночная стоимость одной единицы оборудования оказалась почти на два миллиона рублей ниже от стоимости по заключенному контракту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на закупке медоборудования украли свыше 6,8 миллиона рублей бюджетный средств.

- Менеджер организации, занимающейся реализацией и сервисным обслуживанием медоборудования, совместно с иными лицами данного предприятия, предоставила в учреждение здравоохранения РК коммерческие предложения для участия в электронном аукционе, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров и услуг, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

По результатам аукциона с организацией был заключен госконтракт на поставку многофункциональных универсальных операционных хирургических столов общей стоимостью 27,2 миллиона рублей, которые были перечислены на счет организации. Однако, как оказалось, рыночная стоимость одного стола почти на два миллиона рублей ниже от стоимости по заключенному контракту.

Против менеджера организации в настоящее время расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму экс-директор МУПа получил условный срок за растрату и служебный подлог. Он заключил фиктивные договоры по уборке парков и скверов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50