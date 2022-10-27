Сотрудники крымского Следкома сдали кровь для российских военных

Фото: пресс-служба крымского Следкома

Сотрудники крымского Следкома приняли участие в гуманитарной акции по сдаче донорской крови для военных российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Дружной командой следователи и руководители подразделений аппарата Главного следственного управления, следственных отделов города Симферополя и Севастополя поделились частичкой себя, - говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года глава Республики Крым Сергей Аксенов также сдал кровь для российских военных, раненых в ходе СВО. К нему присоединились и другие чиновники полуострова. Тогда участие в акции приняли руководители министерств, комитетов, их заместители и сотрудники Аппарата Совмина РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50