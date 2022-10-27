Штаб помощи от КФУ передал 600 кг гуманитарной помощи благотворительному фонду

Фото: пресс-служба КФУ

Штаб КФУ #МЫВМЕСТЕ передал 600 килограммов гуманитарной помощи благотворительному фонду «Добро мира - волонтеры Крыма». Как сообщили в пресс-службе вуза, были собраны продукты питания, теплые вещи и средств личной гигиены.

- Наши волонтеры готовы оказывать помощь круглосуточно, к работе штаба подключены все 19 структурных подразделений КФУ. Помимо пунктов сбора помощи, мы также предоставляем помощь на горячей линии, - цитирует пресс-служба главного специалиста отдела по работе со студенческими объединениями и реализации молодежных проектов департамента по воспитательной работе КФУ Галину Маркову.

Отмечается, что благотворительная организации «Добро мира - волонтеры Крыма» работает на полуострове более 14 лет и предоставляет помощь социально уязвимым слоям населения.

Ранее «Комсомолка» писала, что благотворительный фонд «Добро Мира - Волонтеры Крыма» приготовил для ребят скакалки, мячи, канцелярские принадлежности и настольные игры - это то, в чем нуждаются сегодня жители Херсонской и Запорожской областей.

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