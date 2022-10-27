В Крыму 27 октября выявлено 39 новых случаев COVID-19

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крыму 27 октября выявили 39 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 838 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.
- За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 218 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период - 201 400, - говорится в сообщении.
Минздрав РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За минувшие сутки в городе выявили 21 новый случай заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 719 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.
- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.
Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.
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