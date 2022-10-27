Доставку продовольствия, угля и стройматериалов в Крым переориентировали на ж/д транспорт

Большинство грузов, в том числе продовольственных, переориентировали на железнодорожный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доставку продовольственных товаров, угля и строительных материалов на Крымский полуостров переориентировали на железнодорожный транспорт, сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

– Большинство грузов, в том числе продовольственных, мы переориентировали на железнодорожный транспорт. Там есть задел на увеличение. У нас переориентированы сахар, гречка, рис. Из непродовольственного, что актуально к началу отопительного сезона - уголь, а также необходимые материалы для обеспечения сдачи (строительных) объектов в срок: стройматериалы, в том числе цемент, – рассказал Лукашенко.

Напомним, с сегодняшнего дня на Кубани ограничен проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Ранее Минтранс РФ сообщал, что в связи с длительным временем ожидания паромов составлены списки грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке. В частности, это скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. .

Остальные грузы могут доставляться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. Напомним, он пролегает через города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и занимает 7 часов (387 километров).

Ранее сообщалось, что движение грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее 1 декабря.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей. Также по мосту уже могут проехать автобусы и грузовики весом до 40 тонн.

Восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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