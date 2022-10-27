Ж/д билеты из Симферополя в Краснодар подешевели в ноябре на 17%

На 17% сократились средние чеки на маршрутах Симферополь - Краснодар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики «‎Туту Ж/Д билеты» составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь.

Так, из топ-300 направлений были выделены 20 маршрутов с самым заметным снижением среднего чека, куда в том числе вошли маршруты Симферополь - Краснодар и Севастополь - Ростов-на-Дону.

- На 17% сократились средние чеки на маршрутах Симферополь - Краснодар и Севастополь - Ростов-на-Дону. На 15% снизилась стоимость билета на направлении Севастополь - Архангельск, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Симферополь вошел в топ-5 мест, куда туристы поедут в ноябре поездом. Билет в Симферополь в среднем можно приобрести за 5 551 рубль.

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