Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика27 октября 2022 9:56

Ж/д билеты из Симферополя в Краснодар подешевели в ноябре на 17%

То же самое качается и чеков на маршрут Севастополь - Ростов-на-Дону
Екатерина НАЗАРОВА
На 17% сократились средние чеки на маршрутах Симферополь - Краснодар

На 17% сократились средние чеки на маршрутах Симферополь - Краснодар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики «‎Туту Ж/Д билеты» составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь.

Так, из топ-300 направлений были выделены 20 маршрутов с самым заметным снижением среднего чека, куда в том числе вошли маршруты Симферополь - Краснодар и Севастополь - Ростов-на-Дону.

- На 17% сократились средние чеки на маршрутах Симферополь - Краснодар и Севастополь - Ростов-на-Дону. На 15% снизилась стоимость билета на направлении Севастополь - Архангельск, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Симферополь вошел в топ-5 мест, куда туристы поедут в ноябре поездом. Билет в Симферополь в среднем можно приобрести за 5 551 рубль.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50