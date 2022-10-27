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Экономика27 октября 2022 10:38

Главгосэкспертиза одобрила строительство второго этапа обхода Симферополя

Из двух вариантов трассы был выбран наиболее экономически выгодный
Екатерина НАЗАРОВА
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства II этапа юго-восточного обхода Симферополя

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства II этапа юго-восточного обхода Симферополя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главгосэкспертиза одобрила строительство второго этапа обхода Симферополя, в ходе которого построят трансформаторные подстанции, площадки под размещение вышек сотовой связи, а также локальные очистные сооружения.

- Из двух вариантов трассы обхода Симферополя, рассмотренных в проектной документации, на основе сравнительного анализа был выбран наиболее выгодный экономически, - цитирует «Крым 24» главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Нияза Зайнутдинова.

Ранее КП-Крым писала, что новые объездные Симферополя и Алушты сократят путь к побережью на 40 минут. Из федерального бюджета на мероприятия программы власти направят 100 миллиардов рублей, значительная часть из которых пойдет на дорожное строительство. И прежде всего на приведение к состоянию первой категории автодороги в сторону Алушты и Ялты.

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