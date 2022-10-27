Жительница Симферополя получила три года колонии за хранение двух граммов метилэфедрона

Суд признал 21-летнюю жительницу Симферополя виновной в незаконном хранении наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 21-летнюю жительницу Симферополя виновной в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В суде установлено, что девушка приобрела с помощью сети «Интернет» наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой более 2 г, которое хранила для личного употребления, – говорится в сообщении.

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил девушку к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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