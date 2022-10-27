В Джанкое будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб 17-летний парень

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкое прокуратура направила в суд уголовное дело против водителя, по вине которого в ДТП погиб 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В июле 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем «BMW 520I» и двигаясь по автодороге Азовское - Стефановка с превышением скорости, допустил столкновение с мотокультиватором МКБ-9, следовавшим во встречном направлении, - говорится в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний 2004 года рождения, находившийся в кузове прицепной телеги мотокультиватора, скончался на месте. Далее делом займется суд.

Ранее сообщалось, что крымчанку будут судить за смертельное ДТП, совершенное из-за нарушений ПДД. Женщина проигнорировала дорожные условия и превысила скорость.

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