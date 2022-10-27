Суд в Крыму на шесть месяцев осудил москвича за угон автомобиля

Житель Москвы осужден за угон автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории вынесли приговор 24-летнему жителю Москвы, который угнал оставленный без присмотра автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В начале сентября 2022 года молодой человек, находясь на улице Чапаева в городе Евпатории, воспользовался тем, что автомобиль ВАЗ 21019 не заперт, угнал транспортное средство, - говорится в сообщении.

Суд приговорил парня к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что пьяный крымчанин, который недавно вышел из колонии, угнал автомобиль односельчанина и пробил колесо.

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