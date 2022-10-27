Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 12:05

Суд в Крыму на шесть месяцев осудил москвича за угон автомобиля

Мужчина воспользовался тем, что владелец оставил машину незапертой
Екатерина НАЗАРОВА
Житель Москвы осужден за угон автомобиля

Житель Москвы осужден за угон автомобиля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории вынесли приговор 24-летнему жителю Москвы, который угнал оставленный без присмотра автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В начале сентября 2022 года молодой человек, находясь на улице Чапаева в городе Евпатории, воспользовался тем, что автомобиль ВАЗ 21019 не заперт, угнал транспортное средство, - говорится в сообщении.

Суд приговорил парня к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что пьяный крымчанин, который недавно вышел из колонии, угнал автомобиль односельчанина и пробил колесо.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50