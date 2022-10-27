Жители Ялты отправили на освобожденные территории еще 14 тонн гуманитарной помощи

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Жители Ялты отправили в новые российские регионы еще 14 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

– Более 14 тонн гуманитарной помощи, собранной менее чем за сутки, отправляем из Ялты защитникам и жителям освобожденных территорий, – написала она.

Для жителей новых регионов собрали продукты, вещи, фрукты, консервы длительного хранения и воду, для военнослужащих - головные уборы, спальные мешки, газовые горелки, веревки, карабины, тенты и другие необходимые вещи.

Ранее сообщалось, что сотрудники крымского Следкома сдали кровь для российских военных. Гуманитарная акция по сдаче донорской крови на полуострове продолжается.

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