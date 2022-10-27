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Происшествия27 октября 2022 12:16

В Симферополе «ловят» пешеходов, нарушающих правила дорожного движения

С гражданами проводят профилактические беседы и показывают специальные ролики
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Сотрудники ГИБДД в Симферополя проводят рейды по пресечению нарушений пешеходами, сообщили в пресс-службе МДВ по Республике Крым.

- В рамках профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!» наряды дорожно-патрульной службы с целью пресечения и выявления нарушений ПДД несут службу в местах массового притяжения граждан, - говорится в сообщении.

Нарушителей «ловят» на центральных улицах крымской столицы и рядом с остановками общественного транспорта. Нарушивших ПДД приглашают в «Автобус безопасности», где с ними проводят профилактическую беседу и показывают социальные ролики о тяжести последствий.

Ранее в МВД рассказали о четырех популярных видах мошенничества в Крыму. Кроме того, в последнее время появился еще один - розыгрыш.

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