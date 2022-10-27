В Белогорске завершили благоустройство сквера и дворовой территории

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

В крымском Белогорске завершилось благоустройство сквера и дворовой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

– За счет средств Резервного фонда правительства Российской Федерации, бюджета города Москвы, в рамках реализации Государственной программы «Формирование современной городской среды» на территории города Белогорска реализованы работы по благоустройству сквера по ул. Симферопольская и дворовой территории по ул. Гагарина, д. 12, д. 14, д. 16, ул. Шевченко, д. 15, д. 17, д. 19, – говорится в сообщении.

Во дворе заасфальтировали тротуары и проезды, установили освещение, благоустроили зону отдыха для детей. Также здесь появилась новая площадка для сушки белья. В сквере уложили плитку, установили малые архитектурные формы и обустроили систему освещения.

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

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