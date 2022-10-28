Погода на 28 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- В ближайшие двое суток ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8°, днем 13...15°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем тепло 14…16°
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+15°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +10…15°, северный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +9 …+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +10 …+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +10…+14, северо-западный ветер 1-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +7…+15°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +9…+15°, скорость северо-западного ветра 1-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +15 …+17°.
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