61-летнему жителю Сакского района грозит десять лет за хранение марихуаны

Фото: МВД России по Республике Крым

61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Полицейские нашли в гараже на приусадебном участке подозреваемого четыре стеклянные банки с высушенными растениями со специфическим запахом.

Фото: МВД России по Республике Крым

– Подозреваемый пояснил, что данное вещество-марихуана, которая ему нужна для личного употребления, без цели сбыта. Проведена экспертиза, результаты которой подтвердили, что изъятая растительная масса является наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой 104,4 грамма в перерасчете на высушенное вещество, – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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