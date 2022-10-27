На Керченской переправе курсируют семь паромов - Минтранс

На Керченской переправе курсируют семь паромов, в том числе два железнодорожных
Фото: Виктор Гусейнов
На Керченской переправе в настоящее время функционируют семь паромов, в том числе два железнодорожных. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.
За последние 24 часа паромами переправлено 560 пассажиров, 466 транспортных средств и 70 вагонов.
- Работу осуществляют семь паромов: малотоннажные «Ейск», и «Керченский-2», большегрузы «Мария», «Лаврентий», «Эльза», а также железнодорожные «К-Трейдер» и «Авангард», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очереди с крымской стороны в настоящее время отправку ожидают до 150 автомобилей.
Ранее сообщалось, что движение грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее 1 декабря.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50