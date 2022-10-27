На Керченской переправе курсируют семь паромов - Минтранс

На Керченской переправе курсируют семь паромов, в том числе два железнодорожных Фото: Виктор Гусейнов

На Керченской переправе в настоящее время функционируют семь паромов, в том числе два железнодорожных. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

За последние 24 часа паромами переправлено 560 пассажиров, 466 транспортных средств и 70 вагонов.

- Работу осуществляют семь паромов: малотоннажные «Ейск»‎, и «Керченский-2»‎, большегрузы «Мария»‎, «Лаврентий»‎,‎ «Эльза»‎, а также железнодорожные «К-Трейдер»‎ и «Авангард»‎, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очереди с крымской стороны в настоящее время отправку ожидают до 150 автомобилей.

Ранее сообщалось, что движение грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее 1 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50