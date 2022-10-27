Проект реконструкции набережной в Керчи готов к сдаче в госэкспертизу

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Проект реконструкции набережной в Керчи отправят на госэкспертизу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

– В настоящее время проект, реализации которого ждут жители, да и гости Керчи, заходит в экспертизу. Провел рабочую встречу с проектировщиками, обсудил текущие вопросы и планы по предстоящим работам, – написал он.

Проект разработали специалисты ЗАО «Воронеж-автоматика», детальной проработкой занимались сотрудники городского департамента капитального коммунального хозяйства и капитального строительства.

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

– Проект масштабный, большое внимание в нем уделено проведению работ по укреплению береговой полосы центральной набережной, а также благоустройству прогулочной зоны и наполнению территории, – отметил Брусаков.

На основании заключения государственной экспертизы с подтвержденной сметой будут определены источники финансирования.

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