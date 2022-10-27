Под Симферополем мужчина пытался поджечь здание школы

Фото: пресс-служба Росгвардии

В поселке Аграрное Симферопольского района задержали мужчину, который пытался поджечь здание школы. 24-летнего молодого человека с канистрой бензина заметили родители, после чего охрана учебного заведения вызвала наряд Росгвардии.

- На место прибыли две группы задержания. Они задержали местного жителя 1998 года рождения, который обливал фасад школы и пытался поджечь воспламеняющуюся жидкость,- сообщили КП-Крым в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину задержали и передали в руки полиции.

Напомним, в сентябре за АЗС Севастополя росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который метнул урну в автомобиль с детьми.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5