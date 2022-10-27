В Алупке открыли музей истории города

Фото: yalta.rk.gov.ru

27 октября в Алупке состоялось торжественное открытие отдела Ялтинского историко-литературного музея. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Сегодня в Алупке торжественно открыт муниципальный музей, посвященный истории этого славного южнобережного городка. Он находится в самом центре на ул.Фрунзе,1 и верю, что станет еще одной точкой притяжения туристов – написала она. – Музей открыт в бывшем книжном магазине по просьбе местных активистов.

Фото: yalta.rk.gov.ru

Фото: yalta.rk.gov.ru

На ремонт помещения из бюджета Ялты было выделено около 3 миллионов рублей.

Экспозиция «История Алупки» работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50