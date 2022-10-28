Симферопольская школа №18 получила имя Героя Советского Союза Ивана Богатыря

Фото: "Крым 24"

Симферопольской школе №18 присвоили имя Героя Советского Союза Ивана Богатыря.

- Мероприятие очень знаковое. Оно проходит в рамках федеральной программы «Историческая память», которая освещает прежде всего те события, тех людей, которые ярко связаны с какой-то исторической датой, - рассказал «Крым 24» депутат Госсовета Республики Крым Игорь Аржанцев.

В учебном учреждении торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Ивану Богатырю. Имя выбрали не случайно, так как школа сотрудничает с Союзом пограничников Республики Крым, а также на ее территории функционирует отряд юного пограничника «Застава». Иван Богатырев во время Великой Отечественной войны был капитаном пограничных войск и за свои подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза.

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