Молодому керчанину грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи завершили расследование уголовного дела против 22-летнего местного жителя, который работал наркокурьером. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Парня задержали сотрудники ГИБДД на въезде в город. В автомобиле «Рено Логан» силовики нашли полимерный сверток с 50 граммами метилэфедрона. Молодой человек на такси возвращался из поселка, где достал наркотик из тайника с целью дальнейшей продажи.

Как выяснилось, наркокурьером парень начал работать в марте 2022 года по той же схеме: получал от «куратора» данные с расположением тайников, забирал из них оптовые партии «запрещенки» и искал потенциальных покупателей в Интернете. - В дальнейшем мужчина перевозил наркотики в гараж, фасовал на мелкие дозы и развозил по местам «закладок», - говорится в сообщении.

В телефоне обвиняемого хранилась информация с местами оборудованных тайников в Керчи. В ходе обыска по месту его жительства силовики нашли полимерный пакет с 0,49 гр метадона. В гараже также были обнаружены наркотики.

Злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время он находится содержится под стражей, а материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

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