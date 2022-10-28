Проект фотографа КФУ попал в шорт-лист премии «За верность науке»

Фото: пресс-служба КФУ

Проект фотографа КФУ, который одним из первых запечатлел внутреннюю обстановку пещеры «Таврида» после ее обнаружения, попал в шорт-лист премии «За верность науке - 2022».

- Мы одни из первых среди СМИ спустились в пещеру после ее обнаружения. Для меня это было неожиданно и довольно волнительно, потому что я впервые спускался с помощью спелео-системы, - поделился главный специалист по связям с общественностью, фотограф пресс-службы КФУ имени В.И. Вернадского Илья Гогунский.

Проект получил название «Тайны пещеры «Таврида»» и вошел в пятерку лучших в номинации «Научный фотограф года».

По словам Гогунского, впервые спустившись вниз, команда увидела мумифицированные корни, которым больше двух миллионов лет и кости древних животных. С каждым спуском ребята открывали для себя что-то новое.

- За эти годы у нас накопился большой архив фотоматериалов от момента обнаружения пещеры до создания на ее базе. Для меня довольно неожиданно и даже волнительно, что я смог попасть в пятерку лучших, - признался Илья, выразив надежду, что его проект оценят по достоинству.

В этом году на премию «За верность науке» поступило более тысячи заявок из 75 регионов России по 14 номинациям. Лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Ранее КП-Крым писала, что в пещере «Таврида» обнаружили зуб гигантской гиены. Возраст находки может составлять около полутора миллионов лет.

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