Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 октября через Керченскую переправу на паромах перевезли 21 491 пассажира, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

- С ночи на 9 октября по 28 октября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 21 491 пассажир, 10 869 единиц автотранспорта и 237 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время на Керченской переправе курсируют семь паромов: малотоннажные «Ейск»‎, и «Керченский-2»‎, большегрузы «Мария»‎, «Лаврентий»‎,‎ «Эльза»‎, а также железнодорожные «К-Трейдер»‎ и «Авангард»‎. В общей сложности с 9 октября ими выполнен 321 рейс.

Ранее КП-Крым писала, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

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