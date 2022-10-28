Действующих штормовых предупреждений по проливу нет
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 9 октября через Керченскую переправу на паромах перевезли 21 491 пассажира, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
- С ночи на 9 октября по 28 октября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 21 491 пассажир, 10 869 единиц автотранспорта и 237 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время на Керченской переправе курсируют семь паромов: малотоннажные «Ейск», и «Керченский-2», большегрузы «Мария», «Лаврентий», «Эльза», а также железнодорожные «К-Трейдер» и «Авангард». В общей сложности с 9 октября ими выполнен 321 рейс.
Ранее КП-Крым писала, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.
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