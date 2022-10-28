Отель «Москва» в Симферополе предоставляет четыре зала для проведения пресс-конференций

Фото: moskva-hotel.com

Отель «Москва» в Симферополе приглашает для проведения пресс-конференций. Для гостей доступны четыре современных конференц-зала, в которых можно проводить мероприятия любого формата с учетом пожеланий.

Вместимость залов – от 30 до 240 человек, так что мест хватит всем: и для небольших встреч, и для крупных конференций. Возможна организация различных типов мероприятий – «круглый стол», классная комната, буква «П», театр и другие.

Все помещения оснащены мультимедийным оборудованием и системой звука.

На территории гостиницы «Москва» есть гостевая парковка для автомобилей.

Забронировав комплексный обед или ужин в ресторане «Москва», можно получить скидку до 100% на проведение мероприятия.

Подробности уточняйте у менеджера конференц-сервиса по номеру: +7 978 835-52-52. Контакты: Sales.conf@standard-consult.ru, https://moskva-hotel.com/conference-service/