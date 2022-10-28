МФЦ в Крыму приостановит прием заявлений на услуги Госкомрегистра в ноябре

В ноябре МФЦ приостановит прием заявлений на услуги Госкомрегистра Фото: Иван Макеев

ГБУ РК «МФЦ» с 3 ноября по 6 ноября включительно будет проводить технические работы.

- В этой связи в указанные даты в центрах и офисах «Мои Документы» Республики Крым приостанавливается прием заявлений на оказание услуг Госкомрегистра, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МФЦ.

По вопросу переноса талонов необходимо обращаться по телефонам: 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов. На территории полуострова продолжает действовать особый противопожарный режим.

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