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НовостиОбщество28 октября 2022 22:11

Погода на 29 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море всего +15 …+17°.

Вода в Черном море всего +15 …+17°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая погода, - пообещали в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с., температура воздуха + 17...19°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 16…18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +12…+15°, западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…15°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Керчи +9 …+14°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9 …+15°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +9…+16, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+17°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +9…+15°, скорость юго-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +15 …+17°.

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