НовостиОбщество 28 октября 2022 22:11

Погода на 29 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 октября 2022 года в Крыму и Севастополе