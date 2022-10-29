Погода на 29 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

Вода в Черном море всего +15 …+17°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- Сохранится сухая погода, - пообещали в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с., температура воздуха + 17...19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 16…18°.
В Ялте, как сообщает yandex, +12…+15°, западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +9…15°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Керчи +9 …+14°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9 …+15°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +9…+16, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +7…+17°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +9…+15°, скорость юго-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +15 …+17°.
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