В парке Гагарина в Симферополе высадили аллею из 30 кипарисов

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина появилась аллея из 30 аризонских кипарисов. Об этом сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы».

– С инициативой провести экологическую акцию выступил Арбитражный суд Республики Крым, приурочив ее к 10-ому Всероссийскому съезду судей, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Шестилетние саженцы кипарисов предоставлены Никитским ботаническим садом. Ухаживать за ними будут сотрудники «Парков столицы».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50