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НовостиОбщество28 октября 2022 11:22

В парке Гагарина в Симферополе высадили аллею из 30 кипарисов

Экологическая акция приурочена к 10-му Всероссийскому съезду судей
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина появилась аллея из 30 аризонских кипарисов. Об этом сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы».

– С инициативой провести экологическую акцию выступил Арбитражный суд Республики Крым, приурочив ее к 10-ому Всероссийскому съезду судей, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Шестилетние саженцы кипарисов предоставлены Никитским ботаническим садом. Ухаживать за ними будут сотрудники «Парков столицы».

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