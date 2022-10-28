В Крыму озимыми засеяли почти 70 процентов запланированной площади

Сев озимых под урожай 2023 года в Крыму идет по плану. Фото: msh.rk.gov.ru

Сев озимых под урожай 2023 года в Крыму идет по плану, аграрии обеспечены всей необходимой сельскохозяйственной техникой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

– Озимых зерновых уже посеяно 68,5% от планируемой площади - это озимая пшеница, тритикале, ячмень, рожь и другие культуры, – написал Савчук.

Продолжается сев озимых масличных культур. Рапсом и кориандром засеяли более 80% запланированных площадей, а на некоторых участках уже появились первые всходы.

Ранее сообщалось, что в Крыму собрали уже более 70 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда. Ожидается, что урожай винной ягоды будет не меньше прошлогоднего (123 тысячи тонн).

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