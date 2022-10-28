Крымский эксперт рассказала, как избежать развития инсульта

Инсульт инвалидизирует – это главная проблема данного заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инсульт может привести к инвалидности, что является одной из главных проблем этого заболевания. Человек может лишиться речи, зрения и даже возможности самостоятельно передвигаться.

- Факторы риска присутствуют не только у лиц старше 45 лет, но и более молодого возраста. Поэтому всем без исключения необходимо регулярно проходить диспансеризацию раз в год, - сообщила главный внештатный специалист невролог Минздрава Крыма Лариса Корсунская в пресс-центре РИА Новости Крым.

Первым свидетельством инсульта может стать высокое артериальное давление. Нормальным считается давление в диапазоне 120-130/80-85. Главная опасность артериальной гипертензии - ее бессимптомность.

В то же время, головные боли при высоком давлении - это миф. Выяснить, болен ли человек, можно только регулярно измеряя давление, а для его нормализации достаточно один-два раза в день принимать прописанные врачом препараты.

В группу риска также попадают люди с аритмией. При подозрении на инсульт им стоит как можно быстрее обратиться к кардиологу. Важно также следить за уровнем холестерина, который можно нормализовать при помощи овощной или фруктовой диеты.

Также будет полезно ежедневно проходить пешком 40 минут в быстром темпе или регулярно посещать спортзал.

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