Крымский теннисист привез две бронзовых медали с соревнований в Армении

Фото: Крымская газета

Воспитанник «СКТ Ситек-Динамо» Михаил Ходорченко в составе сборной России по теннису принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup».

Как пишет Крымская газета, соревнования прошли в Армении с 21 по 28 октября. Спортсмен из Симферополя представил Крым и одержал две бронзовые медали в одиночном и парном разряде с теннисистом из Москвы Максимом Власовым.

При главном спорткомплексе Цахкадзора недавно были построены новые грунтовые корты, где и прошли данные соревнования.

Ранее сообщалось, что ФК «Севастополь» выиграл у «Алустона-ЮБК. Команда из города-героя упрочила позиции.

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