Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт28 октября 2022 12:47

Крымский теннисист привез две бронзовых медали с соревнований в Армении

Он принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup»
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Крымская газета

Фото: Крымская газета

Воспитанник «СКТ Ситек-Динамо» Михаил Ходорченко в составе сборной России по теннису принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup».

Как пишет Крымская газета, соревнования прошли в Армении с 21 по 28 октября. Спортсмен из Симферополя представил Крым и одержал две бронзовые медали в одиночном и парном разряде с теннисистом из Москвы Максимом Власовым.

При главном спорткомплексе Цахкадзора недавно были построены новые грунтовые корты, где и прошли данные соревнования.

Ранее сообщалось, что ФК «Севастополь» выиграл у «Алустона-ЮБК. Команда из города-героя упрочила позиции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50