В четырех школах Феодосии выявлены нарушения в питании детей

В школах Феодосии общественники выявили нарушения в питании детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «Объединение потребителей России» в ходе проверки в школах Феодосии выявили нарушения в питании учеников.

- Установлены факты грубейших нарушений условий заключенных муниципальных контрактов на организацию питания школьников города Феодосии, факты ненадлежащего контроля за действиями исполнителя со стороны учреждений, - цитирует Крымская газета председателя организации Олега Егорова.

По его словам, в питании несовершеннолетних присутствует запрещенная санитарными правилами продукция, а также используется сырье неизвестного происхождения и молочная продукция, в отношении которой регулярно устанавливаются факты фальсификации.

Кроме того, рацион питания не соответствует требованиям СанПиН. Нарушения, как отмечает Олег Егоров, выявлены в феодосийских школах № 17, № 7, № 12 и № 11 им. А.В. Преснякова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50