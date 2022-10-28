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НовостиОбщество28 октября 2022 15:49

Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью главы подразделения «России сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой

Журналистка погибла от шальной пули во время занятия по военно-спортивной стрельбе
Дмитрий Коренев
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой, погибшей 28 октября в результате несчастного случая.

– Это невосполнимая утрата. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Светланы Валерьевны, всем, кто ее знал, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, как сообщили в пресс-службе медиахолдинга, причиной смерти Светланы Бабаевой стала шальная пуля, которая попала в нее во время занятия по военно-спортивной стрельбе на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.

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