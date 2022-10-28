В селе Котовское открыли новый ФАП

Фото: t.me/crimea_covid19

В селе Котовское Раздольненского района Крыма открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает телеграм-канал Минздрава РК.

– В модульном здании оборудованы кабинеты приема пациентов, прививочный, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств и т.п., – говорится в сообщении.

Фото: t.me/crimea_covid19

Фото: t.me/crimea_covid19

ФАП построили в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», на работы затрачено 16,6 млн рублей.

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