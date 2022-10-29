После атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли

Правительство города приняло решение временно закрыть рейд в Севастопольской бухте. Архивное фото/Правительство Севастополя

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли утром 29 октября. Такое решение приняли власти Севастополя.

- Уважаемые севастопольцы! Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах,- сообщает официальный телеграмм- канал правительства Севастополя.

Как долго будет перекрыт рейд не уточняется.

Решение было принято после атаки беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атаку отбивали корабли Черноморского флота.

Громкие звуки в результате работы ПВО разбудили севастопольцев около 5 часов утра.

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