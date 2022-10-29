Керченская паромная переправа перевезла 22 тысячи пассажиров начиная с 9 октября

Керченская паромная переправа возобновила свою работу в ночь на 9 октября Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа начиная с 9 октября перевезла через пролив в обе стороны свыше 22 тысяч пассажиров. Такие данные по состоянию на утро 29 октября публикует Министерство транспорта РФ.

-Перевезено в общей сложности 22 103 пассажира, 11 383 единицы автотранспорта и 337 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении Минтранса.

Семь паромов, которые работают на линии, выполнили уже 338 рейсов.

По состоянию на утро 29 октября действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера субботы ожидается ветер северо-западный с переходом на западный 3-8 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-40 см, температура воздуха днем +14°С - +16°С, температура воды в море +14°С - +15°С.

Напоним, Керченская паромная переправа возобновила своб работу в ночь на 9 октября после повреждения Крымского моста, на котором произошел подрыв грузовика.

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