В Минтрансе предупредили о трудностях при движении по Крымскому мосту в сторону Кубани 29 октября

На Крымском мосту проводят технологические работы 29 октября Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту 29 октября проводятся технологические работы. В связи с этим движение автомобилей по транспортному переходу в сторону Кубани может быть затруднено. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29 октября возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края,- сообщили в Минтрансе.

Напомним, после подрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, движение большегрузного транспорта осуществляется через паромную переправу или по сухопутному коридору по трассам освобожденных территорий.

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