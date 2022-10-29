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НовостиОбщество29 октября 2022 9:53

В Минтрансе предупредили о трудностях при движении по Крымскому мосту в сторону Кубани 29 октября

На транспортном переходе проводятся технологические работы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
На Крымском мосту проводят технологические работы 29 октября

На Крымском мосту проводят технологические работы 29 октября

Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту 29 октября проводятся технологические работы. В связи с этим движение автомобилей по транспортному переходу в сторону Кубани может быть затруднено. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29 октября возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края,- сообщили в Минтрансе.

Напомним, после подрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, движение большегрузного транспорта осуществляется через паромную переправу или по сухопутному коридору по трассам освобожденных территорий.

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