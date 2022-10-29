В Ялте высадили 2 тысячи кустарников и деревьев 29 октября

Помочь в озеленении города позвали и чиновников. Фото: Янина Павленко/Telegram

Власти Ялты сообщают о масштабной осенней уборке и высадке растений на территории города. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, в субботу 29 октября в Ялте в общей сложности высадили более 2 тысяч единиц многолетних растений.

- На одной Московской восстанавливать живую изгородь пришли около 100 человек. Под чутким руководством «Зеленстроя» сотрудники администрации, депутаты горсовета, представители общественного совета и неравнодушные ялтинцы высадили 1200 кустов бирючины, восстановив около 300 метров живой изгороди,- написала Павленко у себя в telegram.

Кроме того, по информации градоначальницы, в недавно благоустроенном сквере Васильева на улице Киевской высажены кусты аукубы, можжевельник, почвопокровники. А в сквере на Ломоносова появились также молодые платаны, клёны и сливы.

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