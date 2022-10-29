Власти Севастополя решили закрыть доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения в городе

Трансляции с городских камер видеонаблюдения в Севастополе будут доступны только спецслужбам Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Севастополя решили закрыть трансляции с камер видеонаблюдения в городе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после суженого заседания Оперативного штаба. По его словам, доступ к камерам будут иметь только представители спецслужб. Решение принято в целях безопасности.

- Все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер наблюдения будут закрыты на период среднего уровня реагирования и повышенной опасности. Поэтому все камеры, которые покупаются пакетом к телевизионным приложениям и которые находятся в открытом доступе, будут доступны только для представителей спецслужб, - сообщил Развожаев.

Губернатор Севастополя также напомним, что власти города и представители Министерства обороны неоднократно просили горожан не выкладывать кадры работы ПВО в социальных сетях. Теперь нарушителями будут заниматься соответствующие службы.

Напомним, 29 октября корабли Черноморского флота в течение нескольких часов отражали атаки беспилотников на Севастополь. Системы ПВО уничтожили все БПЛА, в том числе и надводный.

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