Погода на 30 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: дождливо и ветрено

В Крым пришло дождливое воскресенье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Ожидается теплая, ветреная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6...8°, днем 16...18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 14 м/с. , днем тепло 16…18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +8…+15°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +9…16°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +9 …+17°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +11 …+17°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +13…+16, юго-западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +9…+16°, скорость западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +9…+15°, скорость юго-западного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +15 …+17°.

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