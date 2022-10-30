В крымских горах потерялись двое взрослых и двое детей

В крымских горах заблудились двое взрослых и двое детей Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Белогорском районе Крыма спасатели нашли и вывели в безопасное место потерявшихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

– 29 октября в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Белогорском районе, на Долгоруковской Яйле потерялись двое взрослых и двое детей. Требуется помощь спасателей, – говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали 54 человека и 11 единиц техники. Поиски осложнялись отсутствием связи с потерявшимися.

– В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели помогли мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в горах возле Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе.

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