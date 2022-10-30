В Крыму за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19, 1 человек скончался

В ковид-стационары Крыма за сутки госпитализировали 11 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 24), в ковид-стационары госпитализировано 11 человек. Об этом утром 30 октября сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Зафиксирован 1 летальный исход. Выздоровел 21 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 208 911 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 201 470 пациентов выздоровели. 5 401 человек скончался.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заболевания COVID-19 (днем ранее - 46), с начала пандемии – 95 877 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 73 - с подтвержденным COVID-19, – говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50