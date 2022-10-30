В Керчи в День народного единства откроется выставка о военной истории

Фото: culture.ru

4 ноября в Керчи состоится торжественное открытие выставки «Наука побеждать» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В Картинной галерее музея выставят фотографии подлинных указов российских императоров, документов, связанных с выдающимися российскими полководцами и флотоводцами, старинных карт, планов, гравюр, рисунков, мест сражений XVII – первой четверти XIX веков, а также двух городов-баз российских флотов – Кронштадта и Севастополя.

– Материалы повествуют о влиятельных личностях Российской державы: императоре Петре I, императрице Екатерине II, генералиссимусе А.В. Суворове и его ученике фельдмаршале М.И. Кутузове, адмирале Ф.Ф. Ушакове, которые на протяжении многих столетий с великой ответственностью перед Родиной, усилием воли творили историю в пользу Русской земли, в частности, Крымского полуострова, – говорится в сообщении.

Также в рамках ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в Картинной галерее состоится концерт с выступлением воспитанников ведущих учреждений дополнительного внешкольного образования Керчи.

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