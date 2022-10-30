В Крыму участились случаи мошенничества с фейковым розыгрышем призов

В Крыму распространяется новая схема дистанционного мошенничества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму распространяется новая схема дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Листая новостную ленту в социальной сети, пользователь видит рекламу розыгрыша призов от имени одного из крымских банков. Заинтересовавшись, он переходит по закрепленной ссылке.

– Пользователь, ожидая длительной загрузки интернет-страницы, так и не успев дождаться никакой информации о проводимом розыгрыше, получает смс-уведомление о снятии с ее банковского счета всех денежных средств. А последующие попытки воспользоваться уже заблокированным личным кабинетом в интернет-банкинге заканчивается неудачей, – говорится в сообщении ведомства.

Жителей просят быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

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