Жительница Севастополя перевела мошенникам 600 тысяч рублей в качестве предоплаты за квартиру

Жительница Севастополя лишилась крупной суммы денег, пытаясь приобрести квартиру по выгодной цене Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Севастополя лишилась крупной суммы денег, пытаясь приобрести квартиру по выгодной цене. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

– Предварительно установлено, что 50-летняя женщина в поисках жилья по доступной цене обнаружила на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже подходящей квартиры. Поскольку стоимость была значительно ниже рыночной, жительница Севастополя написала продавцу в мессенджере, чтобы обсудить детали возможной покупки, – говорится в сообщении.

В ходе переписки «продавец» убедил женщину внести 580 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако после того как гражданка перевела деньги на продиктованный банковский счет, мужчина перестал выходить на связь.

Напомним, в Крыму участились случаи мошенничества с фейковым розыгрышем призов. Жителей просят быть бдительными.

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