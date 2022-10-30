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НовостиЭкономика30 октября 2022 11:11

С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались 22,5 тысячи пассажиров

В обе стороны перевезено 11 822 транспортных средства
Дмитрий Коренев
Семь паромов в совокупности совершили 356 круговых рейсов

Семь паромов в совокупности совершили 356 круговых рейсов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 22,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 года по 07:00 30 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона, – говорится в сообщении.

Семь паромов, которые работают на линии, выполнили уже 356 круговых рейсов.

По состоянию на утро 30 октября действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Напомним, с 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен. Исключения составляют скоропортящиеся товары, социально-значимые грузы, фармацевтическая продукция. Остальные грузы доставляются по железной дороге или по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы.

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